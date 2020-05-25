Киев, , 13:10 — REGNUM Ограничения на посещение Киево-Печерской лавры, связанные с распространением коронавируса в пределах монастыря, отменены. Сообщение об этом опубликовано 25 мая на сайте лавры.

«Рады сообщить, что после долгого вынужденного перерыва из-за карантина врата нашего монастыря вновь открыты для всех желающих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вход в монастырь разрешён мэрией Киева. Посетители могут поклониться православным святыням, помолиться в пещерах у мощей преподобных отцов Печерских и принять участие в богослужениях. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, предписанные мэрией.

Как сообщало ИА REGNUM, о случаях коронавирусной инфекции в Киево-Печерской лавре стало известно в начале апреля. С 13 апреля монастырь закрыли на карантин, коронавирус там выявили у 90 человек.

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