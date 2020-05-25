Цхинвал, , 13:00 — REGNUM Инфекционная больница в Южной Осетии получила поддержку от волонтеров из Северной Осетии. Для сотрудников медицинского учреждения, в котором оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, были закуплены средства защиты. Организатором и модератором акции выступила журналист Лана Парастаева — редактор сайта добровольческого движения «Даниловцы».

"Друзья, как вы, конечно, знаете, коронавирус добрался и до Южной Осетии. Ситуация такая, что врачей нужно поддержать и защитить, чтобы вирус не вышел за стены больницы. К сожалению, сейчас там у них индивидуальные средства защиты в большом дефиците», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам активистки, они решили поддержать медработников, обеспечив их средствами защиты хотя бы на первое время, пока полноценную помощь не начнет оказывать государство. Связавшись с Цхинвальской инфекционной больницей, волонтеры сформировали список самого необходимого и собрали денежные средства.

Первым, как отметила Лана Парастаева, откликнулся на призыв помочь медикам Южной Осетии в борьбе с коронавирусом Олег Кудухов. При его участии были закуплены десять противочумных костюмов, пять полнолицевых масок со сменными фильтрами и запас фильтров на неделю.

Стоит отметить, что Олег Кудухов является генеральным директором компании «Эксфин». Он полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика». Как рассказал он ИА REGNUM, в Северной Осетии не понаслышке знают о том, как тяжело врачам бороться с коронавирусной инфекцией. Поэтому соседи откликнулись на призыв помочь своим братьям в Южной Осетии, чтобы у них ситуация не достигла таких масштабов, как в РСО-Алании, где на 25 мая, у 2700 жителей подтвержден диагноз COVID-19, скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 35 человек.

По словам Олега Кудухова, вместе со своими друзьями они приобрели средства защиты и 12 мая отправили их из Москвы во Владикавказ, а оттуда уже в Цхинвал. Фильтров хватит на одну неделю — столько длится одна смена — работы в «грязной зоне». Полнолицевые маски сами по себе многоразовые, но фильтры нужно менять раз в сутки.

Как отметила координатор акции, в настоящее время есть острая необходимость в фильтрах для полнолицевых масок хотя бы на месяц, респираторах FFP2-FFP3 и защитных костюмах. Поэтому волонтеры обратились с призывом ко всем неравнодушным людям о сборе средств для закупки СИЗ, пообещав отчитаться о каждом потраченном рубле.

Стоит отметить, что, по данным комитета потребнадзора Южной Осетии, в республике зафиксировано 37 случаев заражения коронавирусом, семеро пациентов уже выздоровели. На двухнедельном карантине остаются 149 человек — часть в Цхинвале, часть — в районной больнице поселка Знаур.