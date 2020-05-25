Севастополь, , 13:00 — REGNUM Граждан, не имеющих правовых оснований для въезда в Севастополь, будут останавливать на пунктах пропуска как в личном, так и в общественном транспорте. Об этом 25 мая на заседании правительства города-героя заявил и. о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

«На пунктах контроля проверяются не только личные автомобили, но и общественный транспорт. Люди, не имеющие правовых оснований для въезда в город, будут высаживаться и на следующем автобусе отправляться на ту станцию, с которой они прибыли», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта власти города остановили автобусное сообщение с другими регионами в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. 25 мая оно было частично возобновлено.

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