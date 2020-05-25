Томск, , 12:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в администрации региона.

23 человека госпитализированы, в том числе четверо с пневмонией, 19 — с ОРВИ. Шестеро остаются под медицинским наблюдением на дому, так как у них нет симптомов.

За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление двоих человек. Общее число выздоровевших в регионе — 168.

В Томской области скончался ещё один пациент с коронавирусом — десятый. У него в анамнезе была сосудистая патология и онкология.

«Смерть наступила от осложнения одного из этих заболеваний, усугубившегося коронавирусной инфекцией и развитием двусторонней полисегментарной интерестициальной пневмонии», — прокомментировал томский вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Всего в Томской области по состоянию на 25 мая коронавирус выявлен у 536 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 мая в регионе было выявлено 507 человек с коронавирусом.

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