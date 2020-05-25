Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Сотрудники спортивной школы Красносельского района Санкт-Петербурга ради улучшения показателей работы составляли заявления от имени родителей якобы о зачислении детей в группы и, таким образом, при заключении фиктивных договоров присвоили почти 1 млн рублей из национального проекта «Демография». Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Выявить мошенничество удалось во время прокурорской проверки. Прокуратура Красносельского района установила, что должностные лица, выступающие от имени руководства Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа Красносельского района Санкт-Петербурга», ради улучшения показателей работы составляли заявления от имени родителей якобы о зачислении детей в спортивные группы.

«При заключении фиктивных договоров выделенные на образование детей денежные средства похищались сотрудниками школы. В ходе проверки установлены факты злоупотребления должностными полномочиями на общую сумму более 920 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Отметим, это не первый выявленный подобный случай мошенничества в Красносельском районе Петербурга. Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время прокурорской проверки в Красносельском районе было выявлено, что в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» была похищена крупная сумма денег, выделенная на реализацию национального проекта «Демография».

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Более чем 327 млн рублей были распределены на выплату зарплат сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно.

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