Москва, , 12:52 — REGNUM Сегодня, 25 мая, для выпускников школ Москвы прозвенел последний звонок. В этом году из-за пандемии коронавируса школьники прощаются со школой в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Жители РФ назвали оптимальное время для проведения ЕГЭ

В 2020 году московские школы заканчивают 57,5 тыс. одиннадцатиклассников. Выпускников дистанционно поздравили учителя. Также ребята и педагоги подготовили музыкальные номера, посвященные окончанию школы.

Всего учебный год в Москве завершают более 1 млн школьников. Годовые оценки были выставлены 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей выпускников 11-х классов (65%) считают, что сдавать ЕГЭ нужно в конце июня-начале июля 2020 года.

Читайте также: 57 тыс. ростовских выпускников простятся со школой в режиме онлайн