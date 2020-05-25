Волгоград, , 12:59 — REGNUM Итоги учебного года 2019/2020, особенно четвёртой четверти, проанализируют в профильных ведомствах Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров 25 мая на оперативном совещании поручил представить предложения и в случае осенней волны коронавируса быть готовыми снова начать дистанционное обучение, сообщает пресс-служба администрации региона.

Как отметил глава региона, учащиеся завершили обучение в условиях объективных санитарно-эпидемиологических ограничений, такого опыта в современной истории ещё не было ни у Волгоградской области, ни в России. Несмотря на недостатки онлайн-учёбы, зафиксированные на начальном этапе, основные учебные задачи выполнены. Эпидемиологи не исключают второй волны заражения коронавирусом, которая может прийтись на осень.

«Надо внимательно посмотреть по всей стране, в регионах: какие были проблемы, с чем сталкивались. Ещё раз внимательно проанализировать свой опыт с привлечением специалистов в сфере IT-технологий, в сфере организации обучения, родительских комитетов, руководителей школ, педагогов, выработать предложения и в кратчайшие сроки их представить. Мы должны быть готовы по необходимости быстро развернуть усовершенствованную систему дистанционного обучения без ущерба для учебного процесса — например, при осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки», — уточнил Андрей Бочаров.

Профильные ведомства проанализируют опыт дистанционного обучения. Им поручено представить предложения по совершенствованию системы и повышению её эффективности, а также интегрировать элементы онлайн-обучения для дальнейшего очного учебного процесса.