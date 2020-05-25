Волгоград, 25 мая 2020, 12:59 — REGNUM Итоги учебного года 2019/2020, особенно четвёртой четверти, проанализируют в профильных ведомствах Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров 25 мая на оперативном совещании поручил представить предложения и в случае осенней волны коронавируса быть готовыми снова начать дистанционное обучение, сообщает пресс-служба администрации региона.
Как отметил глава региона, учащиеся завершили обучение в условиях объективных санитарно-эпидемиологических ограничений, такого опыта в современной истории ещё не было ни у Волгоградской области, ни в России. Несмотря на недостатки онлайн-учёбы, зафиксированные на начальном этапе, основные учебные задачи выполнены. Эпидемиологи не исключают второй волны заражения коронавирусом, которая может прийтись на осень.
Профильные ведомства проанализируют опыт дистанционного обучения. Им поручено представить предложения по совершенствованию системы и повышению её эффективности, а также интегрировать элементы онлайн-обучения для дальнейшего очного учебного процесса.