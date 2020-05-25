Дамаск, , 12:56 — REGNUM За минувшие сутки на территории Сирии было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число зараженных в стране превысило 100 человек. Об этом 25 мая сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на заявление минздрава страны.

По информации ведомства, все новые зараженные — это граждане Сирии, которые вернулись из-за границы: 15 из них приехали из Кувейта, 3 — из Судана и ещё по одному — из ОАЭ и России.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 106 человек при 4 летальных исходах и 41 выздоровевшем.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Испании откроет границы для туристов к 1 июля.

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