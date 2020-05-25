Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Властям Ленинградской области удается удержать резерв коек в регионе для пациентов с COVID-19 и пневмониями на уровне 50%. При этом коэффициент распространения инфекции COVID-19 составляет в Ленобласти 0,8.

Этот показатель определяет среднее количество лиц, которых заражает один больной до изоляции, и рассчитывается на основе данных суточного прироста инфицированных.

Как сообщил 25 мая глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, в стационарах региона на сегодня находится 1370 пациентов, из них 911 с внебольничными пневмониями и 459 — с подтвержденным диагнозом COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 54 больных.

При этом резерв коек удерживается на уровне 50%, а коэффициент распространения инфекции COVID-19 составляет 0,8.

«Ситуация напряженная, но контролируемая. Просьба от медиков: сохранять масочный режим», — резюмировал Вылегжанин.

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В Ленинградской области за последние сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, Всего в регионе подтверждено 2495 случаев. 1026 жителей Ленобласти выздоровели, девять человек скончались.

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