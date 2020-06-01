Сосновский район, Челябинская область, , 18:28 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области осуждён местный житель за смерть отца двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

40-летний житель посёлка Есаульский и потерпевший вечером 12 ноября 2019 года были возле одного из магазинов. Между ними возникла ссора. Нападавший испинал потерпевшего и сбежал. В больнице гражданин умер.

Обвиняемый был признан виновным причинении смерти по неосторожности. Суд назначил ему шесть лет в колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил иски детей погибшего на сумму более 800 тыс. рублей.