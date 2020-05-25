Кабул, , 12:44 — REGNUM Общее число выявленных в Афганистане зараженных коронавирусом возросло за прошедшие сутки на 591 случай и превысило 11 тысяч. Об этом 25 мая сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на минздрав страны.

Согласно данным ведомства, общее количество зараженных коронавирусом в стране теперь составляет 11 582 человека.

При этом уточняется, что за минувшие 24 часа скончался один пациент с COVID-19 и теперь их общее число стало 219 человек. Кроме этого, за этот же период на территории страны 22 человека вылечились от COVID-19, в результате чего их суммарное количество достигло 1 095 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Литве было получено 12 новых положительных результатов тестов на коронавирус.