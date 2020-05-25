Копенгаген, , 12:40 — REGNUM Прошло уже больше двух недель с тех пор, как власти Фарерских островов сообщили о последнем случае заражения коронавирусом. После того, как последний случай COVID-19 был вылечен, на датском архипелаге теперь отсутствуют пациенты с COVID-19. Об этом 24 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что первый случай заболевания COVID-19 на Фарерских островах был подтвержден 4 марта. Тогда речь шла о прибывшем мужчине, который вернулся домой с конференции в Париже. Осложнений зафиксировано не было, поэтому ему было рекомендовано самоизолироваться. Через два дня был зарегистрирован второй случай. Коронавирусом заразилась женщина, вернувшаяся из поездки в Северную Италию.

Несмотря на то, что на Фарерских островах было подтверждено только два случая инфицирования, местные власти решили принять комплексные меры, чтобы остановить надвигающуюся эпидемию. Все дошкольные учреждения, школы и другие учебные заведения были закрыты, были введены запреты на посещения больниц и домов престарелых, массовые мероприятия с более чем 100 участниками были временно отложены или отменены, а людей попросили воздержаться от всех ненужных поездок. 15 марта въезд на архипелаг был закрыт.

В общей сложности 187 человек на Фарерских островах были заражены коронавирусом, но лишь немногим из них потребовалась медицинская помощь. Особо подчеркивается отсутствие летальных исходов. 8 мая поступило сообщение о том, что последний пациент с COVID-19 был вылечен.