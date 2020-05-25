Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов за последние сутки официально подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции. Все эти люди умерли еще во второй половине апреля, однако их посмертный диагноз огласили только 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, среди этих умерших — женщины в возрасте 91 года, 77 и 88 лет, а также мужчины в возрасте 54 и 78 лет.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — отметили в комздраве.

В ведомстве уточнили, что пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания — в частности, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, хроническую обструктивную болезнь легких, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хронический пиелонефрит.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в комздраве, всего комиссия за сутки рассмотрела 19 летальных случаев, и лишь в пяти причиной смерти был признан COVID-19.

Напомним, что 24 мая комздрав сообщил о смерти сразу 20 пациентов от COVID-19. Такой скачок власти объяснили интенсификацией деятельности комиссии по анализу причин летальных исходов.

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Отметим, за прошедшие сутки в Петербурге выявили еще 374 носителя коронавирусной инфекции нового типа. За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 13 тысяч 713 случаев заражения. Выздоровело за это время 3 тыс. 590 человек, в том числе 138 человек — за последние сутки.

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