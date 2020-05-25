Ставрополь, , 12:32 — REGNUM Третье уголовное дело возбудили следователи в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. На этот раз он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность первым замминистра, сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, экс-чиновник причастен к хищению бюджетных денег, выделенных на инженерные изыскания и разработку документации по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы.

Подозреваемый знал о заключении госконтракта на выполнение этих работ, общая стоимость которых оценена в 17 млн рублей. Однако Когарлыцкий заключил дополнительное соглашение, увеличив сумму контракта на 1,7 млн рублей. Согласно новому соглашению, подрядчик должен был спроектировать проход между корпусами больницы, при том, что средства на эти цели уже были учтены в основном контракте. Деньги были перечислены на счет организации, а впоследствии похищены.

Напомним, Когарлыцкий был задержан 6 ноября 2019 года по подозрению в причастности к хищению 14 млн рублей при строительстве легкоатлетического манежа. К концу того же месяца против него возбудили второе уголовное дело по подозрению в получении в качестве взятки автомобиля Porsche Cayenne S стоимостью почти 8 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Новое уголовное дело завели на экс-министра строительства Ставрополья