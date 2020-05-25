Стокгольм, , 13:06 — REGNUM 25 мая бывший государственный эпидемиолог Швеции Юхан Гизеке посетил утреннюю студию SVT, где его спросили, изменил ли он каким-либо образом свое восприятие или оценку коронавируса и как Швеции справилась с пандемией. По словам специалиста, вирус оказался не таким заразным, а принятые властями страны мягкие меры дали о себе знать. Об этом 25 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

«Коронавирус менее заразен, чем я предполагал. Второе — относительно мягкие меры, которые мы предприняли в Швеции, произвели свой эффект, все идет не так быстро, как я и другие ждут», — пояснил Гизике.

Экс-эпидемиолог также прояснил, что худший период эпидемии в Швеции закончится после мая:

«Кривые будут склоняться вниз, это касается как количества госпитализированных, так и числа пациентов в палатах интенсивной терапии и умерших. Приблизительно вот уже сейчас или в июне».