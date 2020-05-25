Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Согласно новому исследованию, проведенному специалистами Стокгольмского университета, изменение мужских стандартов поведения может привести к меньшему количеству совершаемых преступлений. Об 25 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По информации журналистов, ученые из Стокгольмского университета изучили данные почти 15 миллионов человек, которые подверглись судебному преследованию в Швеции в период между 1970 и 2017 годами. В результате исследователи пришли к выводу, что разница в количестве совершаемых преступлений и правонарушений среди мужчин и женщин сократилась.

«Преступность среди молодых людей резко снизилась и приближается к значительно более низким уровням, которые закреплены за женщинами», — заявил Фелипе Эстрада, криминолог из Стокгольмского университета, который также отметил, что речь, прежде всего, идет об изменившемся поведении среди мужчин.

«Мужское, традиционно очень брутальное и агрессивное поведение теперь стало тем, что не считается разумным и привлекательным», — добавил Эстрада.