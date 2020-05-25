Стокгольм, , 12:33 — REGNUM По словам Патрика Лилквиста, руководителя отдела по борьбе с мошенничеством в Стокгольме, многие дела правоохранительных органов по борьбе со злоумышленниками, использующими в своих мошеннических схемах биткойны, часто закрываются. Главной причиной невозможности расследовать такие преступления является ограниченность полицейских отслеживать сделки и переводы за границу. Об этом 25 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«К сожалению, это очень распространенное явление, потому что деньги часто переводятся за границу и на несколько счетов, а часто это происходит через несколько стран, прежде чем деньги попадут в руки злоумышленников», — пояснил Лилквист.

На вопрос является ли невозможность полиции расследовать случаи мошенничества с применением биткойнов результатом недостаточных интеллектуальных или технических возможностей Лилквист ответил следующее:

«Одна из проблем заключается в том, что речь идет о чрезвычайно ресурсоемких расследованиях. Другая проблема состоит в том, что дела требуют международного сотрудничества, потому что деньги никогда не остаются на счету, а изымаются и полностью исчезают из системы при их переводе».