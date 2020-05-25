Москва, , 12:30 — REGNUM Открытие непродовольственный торговли, а затем сферы бытовых услуг ожидается в Москве на следующем этапе отмены ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 25 мая заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил особую важность непродовольственной торговли для экономики. В этой сфере трудятся многие люди, она считается ключевым элементом цепочки, проводящей товары от производителя к потребителю.

«Промышленности невыгодно работать «на склад», ей начинает не хватать оборотных средств», — сказал Ефимов РИА Новости и добавил, что власти работают над поэтапным возвращение торговли к работе.

Затем предполагается снять ограничения в сфере бытовых услуг. Здесь действует наибольшее количество малых предприятий, их работа очень влияет на комфорт горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап отмены ограничений стартовал в Москве 12 мая, когда возобновилась работа предприятия промышленности и строительства. С 25 мая начали работать центры госуслуг «Мои документы» и каршеринг.