Уфа, , 12:21 — REGNUM 89 носителей коронавируса выявили за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба минздрава республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе подтвердили 2772 факта инфицирования этим вирусом. При этом полностью справились с этой инфекцией 884 человека (плюс два пациента в минувшие сутки).

За этот период не было зафиксировано случаев смерти пациентов с COVID-19. Таким образом, число скончавшихся от этой болезни составило 18 человек.

На учете у врачей в регионе находятся 1870 граждан, из ни 834 проходят лечение в больницах, а у 1036 — дома.