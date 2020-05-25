Киев, , 12:26 — REGNUM Украине в принципе нет смысла тягаться с США, Китаем или с крупными частными корпорациями — такими, как «Blue Origin» или SpaceX — в проектах по освоению Марса, зато Киеву есть что предложить партнерам в рамках освоения Луны.

Об этом заявил глава государственного космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег», материал опубликован сегодня, 25 мая.

По словам чиновника, Украина обладает классным потенциалом, набором отработанных технологий, экспертизой — «это даёт ей возможность взять на себя какую-то часть большого проекта по освоению космического пространства».

Усов считает, что проекты переселения на Марс для жизни там «миллиона людей» интересны, но пока подобное реализовать технически невозможно.

«Поэтому следующий шаг человечества — это не покорение Марса, а создание возможностей для поддержания стабильной жизнедеятельности в условиях космоса. Если мы это научимся делать на уровне орбитальных станций на Луне, то мы это сможем осуществить и на Марсе, и на спутниках Юпитера, да где угодно», — пояснил представитель Киева.

Усов считает, что в рамках решения задачи научиться жить в космосе Украина вполне может сделать свой вклад на базе советских наработок, например, лунно-посадочные модули.

«У Украины есть несколько технических решений, которые могут быть уже использованы в рамках этой программы. Это связано и с технологией разделения льда и воды на кислород и водород для создания ракетного топлива прямо на луне, и с генерированием тепла, и с энергетическими установками, которые работают на разнице температур на лунной поверхности», — уточнил чиновник.

Резюмируя, он уточнил, что стать частью планетарного проекта освоения Луны и окололунного пространства — это большая, амбициозная задача, которая Украине дополнительно даст импульс к развитию смежных отраслей.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным документам, Украина рассчитывает возвести собственную лунную базу к 2062 году.

В этом же интервью Усов заявил, что Украина решила «выбить» российские компании из космических проектов в США.