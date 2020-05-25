Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM Жителям нескольких районов Ростова-на-Дону порекомендовали запастись питьевой водой в связи с отключением холодного водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администарции 25 мая.

В частности, в связи с ремонтом водопроводной насосной станции «Горшкова» без холодной воды останутся жители микрорайона «Болгарстрой». Из-за коммунальной аварии на пересечении проспекта Театрального и улицы Пушкинской на сутки отключат воду в прилегающих домах. В центре донской столицы жители Ленинского района останутся без воды в связи с заменой запорной арматуры на водоводе в переулке Газетном.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая без воды остались жители Октябрьского района областного центра. Аварию на водоводе коммунальные службы устраняли почти сутки.

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