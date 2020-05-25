Вильнюс, , 12:14 — REGNUM Штаб литовской армии распространил заявление своего департамента по стратегической коммуникации, в котором Россия обвиняется в «попытках дискредитации Литвы в попытках остановить распространение коронавируса», а также дискредитации Литвы, как надёжного члена Евросоюза и НАТО, в критике решения открыть границы внутри Прибалтики и развёртыванию стратегической инфраструктуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая.

Литовские военные утверждают, что с 1 февраля по 21 мая насчитали 1248 «информационных инцидентов», связанных с COVID-19 на литовском, русском, английском и французском языках.

Конкретных примеров «дезинформации» литовская армия не приводит.