Москва, , 12:14 — REGNUM В условиях пандемии и общество, и власть ищут адаптивные механизмы своего существования. Позиция властей — усилить контроль над социальными процессами, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя создание создание единого регистра населения. По его мнению, «речь идет о составлении единого реестра, а не ведомственных, обособленных реестров, которые плохо стыкуются друг с другом и оставляют возможность лазеек».

«Инициатива имеет явно фискальный и дисциплинирующий характер. Единый реестр может быть использован как инструмент усиления налогового бремени и поможет взимать налоги с физических лиц. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказался предельно четко: «Если вы жулик и вы подрабатываете за кэш на свадьбах, а мы посчитаем расходы-доходы, например, и Мишустин узнает, что вы где-то слева подрабатываете». Фактически реестр — это удар по теневому сектору экономики.

Помимо этого, реестр может быть использован и для ограничения социального протеста и пресечения его на ранних стадиях. Безусловно, силовые ведомства появление такого реестра встретят положительно.

Дмитрий Михайличенко Необходимо отметить, что в этих вопросах Китай и США впереди России, и для того, чтобы понять интенцию государства, можно ознакомиться с опытом не только США, но и Поднебесной. Это позволит понять примерные контуры технологий социального контроля, которые будут активно внедряться в стране уже в ближайшие несколько лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России создаётся единый регистр населения, 21 мая соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении. В единый регистр будут включены базовые сведения о физлице: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также иные данные.

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