Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал главам местных администраций разрешить посещение кладбищ, в том числе в «красной зоне» по коронавирусу, за исключением выходных и праздничных дней. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, об установленном в Ленинградской области запрете на посещение кладбищ. Данная мера была принята для противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции. Ограничения коснулись районов и нескольких населенных пунктов, где отмечается рост числа заболевших COVID-19.

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«Люди правы, на могилах необходимо провести уборку после зимы, да и посетить захоронения родных между Пасхой и Троицей очень важно для многих жителей области. Мы должны дать возможность людям соблюсти традиции без угрозы здоровью», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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В Ленинградской области за последние сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, Всего в регионе подтверждено 2495 случаев.

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