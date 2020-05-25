Горно-Алтайск, , 12:11 — REGNUM Пандемия коронавируса внесли коррективы в проведение «Последнего звонка» в российских школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, традиционное мероприятие в городе пройшло в онлайн формате.

В этом году в столице Горного Алтая школу завершают 509 выпускников. Ещё 886 учеников заканчивают 9 класс.

«Во многих школах «Последние звонки» пройдут в режиме онлайн. Ребята и педагоги подошли к сложившейся ситуации творчески и приготовили свои мероприятия», — отметили в мэрии.

Кроме того, министерство просвещения России в поддержку выпускников организовало всероссийскую акцию. Как отмечается, в прямом эфире выпускников поздравят известные блогеры, выдающиеся педагоги и школьники. В соцсетях пройдут сразу несколько акций и флешмобов.

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