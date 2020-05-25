Вильнюс, , 12:11 — REGNUM С сегодняшнего дня, 25 мая, в Литве разрешена работа начальных школ, однако решение, как проводить дальнейший процесс обучения оставлено на усмотрение самих учебных заведений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В итоге, по сведениям литовского министерства образования, культуры и спорта, только 10% школ решили вернуть процесс обучение в очном порядке. Все остальные продолжили уроки дистанционным методом.

Учебный год в Литве завершиться также в разных школах в разное время. Большинство начальных классов закончат учёбу 4 июня. Ранее министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждал, что учёбу закончить очно необходимо ради понимания ситуации перед началом учебного года в сентябре. Для этого он рекомендовал школам хотя бы на две недели вернуть учеников в классы, чтобы наглядно понимать, насколько высокий риск распространения коронавирусной инфекции, если школы возобновят работу.

В Литве школы прекратили работать с 16 марта, а позже процесс обучения был переведён в дистанционный режим.