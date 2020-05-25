Вильнюс, , 12:08 — REGNUM Спустя неделю после открытия границ между прибылтийскими странами, которые были закрыты из-за всплеска коронавирусной инфекции, ежесуточно границу Литвы и Латвии в среднем пересекает по 10 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая.

Такие данные сегодня представило МВД Литвы. Порядка 4,5 тыс. человек выезжали из Литвы в другие страны Прибалтики, а около 6,5 тыс. прибывали.

Всего между Литвой и Латвией в настоящий момент действует 4 контрольно-пропускных пунктов, остальные дороги по-прежнему закрыты. Включая КПП с Польшей, аэропорты и порт, всего в Литве действует 11 пунктов пересечения границы.

Границы внутри Прибалтики были открыты с 15 мая.