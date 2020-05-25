Джакарта, , 12:08 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило 22 750 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

По состоянию на 25 мая 2020 года число пациентов, которые были объявлены здоровыми, достигло 5642, а число случаев смерти достигло 1391.

Известно, что за сутки в Индонезии подтвердили 479 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 19 случаев смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один загадочный объект, похожий на огромный воздушный шар, упал в международном аэропорту имени Ахмада Яни в Семаранге.

Подробнее в материале: Второй загадочный объект упал с неба в аэропорту Индонезии