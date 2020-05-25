Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростовской области более 57 тыс. выпускников простятся со школьной скамьёй в режиме онлайн, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«В этом том году он [последний звонок] проходит в необычном формате. Но эмоции от этого не становятся менее яркими, а слова поздравлений — менее трогательными. […] Отдельные слова благодарности адресую учителям и родителям, которые всегда, и особенно в это непростое время, были рядом с детьми, помогали им, поддерживали, вместе радовались победам», — отметил в своём обращении к выпускникам и педагогам донской губернатор Василий Голубев.

Праздник, организованный в онлайн-формате, отметят более 57 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов. Мероприятия на Дону проходят с 23 по 30 мая.