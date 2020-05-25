Москва, , 12:06 — REGNUM В Москве нет ухудшения криминогенной ситуации среди мигрантов, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, передаёт 25 мая РИА Новости.

«Никакого ухудшения криминогенной обстановки в Москве нет», — заявил Ефимов.

По словам вице-мэра, московские власти внимательно следят за статистикой, предоставляемой Главным управлением МВД России. Из этих данных следует, что число преступлений с участием иностранцев в Москве сокращается.

Ефимов рассказал, что в Москве действует около 430 тысяч патентов для мигрантов.

«Мы договорились с нашими строительными компаниями, что они обеспечивают всем своим сотрудниками необходимые условия для того, чтобы переждать время приостановки работ, и внимательно следим за тем, чтобы эта договоренность выполнялась», — рассказал вице-мэр.

Он добавил, что сфера ЖКХ, где также много мигрантов, в условиях пандемии продолжала работать.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса.

«Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию», — сказал он. Жириновский отметил, что рабочие места нужны, прежде всего, гражданам России.