Берлин, , 12:14 — REGNUM Три основных симптома помогут распознать приближение сердечного приступа. Они сигнализируют о необходимости срочно вызвать врача, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер в комментарии немецкому изданию Focus.

Первый признак — ощущение сдавленности в груди, будто бы тело придавил слон. Второй симптом — боль, рапространяющаяся на шею и левую руку. В некоторых случаях сильная боль может ощущаться в животе.

Третий признак — добавление в первым двум симптомам одышки и тревожности. В таких случаях человеку можно принять аспирин.

Своевременное распознавание близкого приступа повышает шансы его пережить, предупредил врач.

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