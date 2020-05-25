Москва, , 12:06 — REGNUM На сегодняшний день слухи об ухудшении криминогенной обстановки не соответствуют действительности. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Никакого ухудшения криминогенной обстановки в Москве нет. Мы внимательно следим за статистикой, которую нам дает ГУВД, и видим, что количество преступлений с участием иностранных граждан сокращается», — сказал Ефимов агентству РИА Новости.

По его словам, российские власти поручили продлить патенты для мигрантов на три месяца без необходимости их оплаты, а со стройкомпаниями договорились создать для работников комфортные условия для того, чтобы переждать самоизоляционный период.