Вильнюс, , 12:05 — REGNUM Почти все школы Литвы решили закончить учебный год в дистанционном режиме, несмотря на разрешение очного обучения в начальных классах, сообщили в министерстве образования и спорта республики.

По данным ведомства, лишь 10% школ решили возобновить уроки в классах. С 1 июня очное обучение станет доступным для средних и старших классов. Однако большинство школ планирует завершить обучение в дистанционном режиме.

Напомним, школы Литвы перешли на дистанционное образование с 16 марта. По состоянию на 25 мая в республике выявили 1635 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1138 человек, скончались 63 пациента.

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