Магас, , 12:03 — REGNUM До конца 2020 года в Ингушетии смогут побывать около 50 тыс. туристов. Такой прогноз сделали в республиканском комитете по туризму.

«Несмотря на то, что коронавирус внес свои коррективы в наши надежды и планы, мы ожидаем до 50 тысяч туристов в этом году», — цитирует ТАСС главу ведомства Баслана Мизиева.

По его словам, будет сделан упор на развитие четырех туристических направлений, в том числе событийного, спортивного, экологического и оздоровительного. Так, в планах комитета провести несколько массовых мероприятий в республике, в том числе массовый забег и восхождение на Столовую гору и северокавказский фотофестиваль.

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