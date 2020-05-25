Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM В Свердловской области выздоровели уже 1270 человек, которые переболели новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

За последние сутки выписали 44 человек, у которых ранее выявляли COVID-19. Они полностью здоровы.

53 пациента лежат в тяжёлом состоянии (41 — в реанимационных-анестезиологических отделениях, из них 18 — на искусственной вентиляции лёгких). В средней тяжести находятся 114 пациентов. Остальные проходящие лечение чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 3983 случая заражения коронавирусом.