Симферополь, 25 мая 2020, 12:03 — REGNUM За сутки в Крыму скончались два пациента с коронавирусом, ещё четыре человека находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе минздрава РК.
По данным инфографики минздрава РК, количество скончавшихся пациентов с SARS-CoV-2 увеличилось с девяти до 11.
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным местных властей, на территории республики с начала пандемии подтверждено 346 положительных тестов на новую инфекцию, из больниц выписаны 153 пациента. В Севастополе за минувшие сутки скончалась пожилая женщина, госпитализированная с коронавирусом.
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