Симферополь, , 12:03 — REGNUM За сутки в Крыму скончались два пациента с коронавирусом, ещё четыре человека находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе минздрава РК.

«Из 184 пациентов: четверо в состоянии тяжелой степени тяжести, 136 — в состоянии средней степени тяжести, 44 — в удовлетворительном состоянии», — сказано в сообщении.

По данным инфографики минздрава РК, количество скончавшихся пациентов с SARS-CoV-2 увеличилось с девяти до 11.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным местных властей, на территории республики с начала пандемии подтверждено 346 положительных тестов на новую инфекцию, из больниц выписаны 153 пациента. В Севастополе за минувшие сутки скончалась пожилая женщина, госпитализированная с коронавирусом.

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