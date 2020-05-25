Астрахань, , 11:55 — REGNUM В Астраханском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирусом заразились 124 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Выявленной в учреждении вспышкой заражений объясняется прирост положительных тестов, подтверждённых 2 мая.

Положительные тесты на коронавирус выявили у 97 проживающих в учреждении и 27 сотрудников интерната.

Были госпитализированы 102 постояльца интерната, в том числе пять человек с отрицательными анализами, но неблагоприятной симптоматикой, а также и 21 сотрудник учреждения. Шесть сотрудников проходят лечение на дому.

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