Иерусалим, , 11:59 — REGNUM Теплое время года особенно опасно для людей с уязвимым здоровьем. С приходом теплой погоды в Россию становится вновь актуальным напомнить об ответственности перед детьми, которые становятся жертвами жары по недосмотру взрослых. Чаще всего смертельные случаи, связанные с жарой, происходят с детьми по вине родителей, которые забывают их в машинах, напоминает доктор Итай Галь в издании «Вести» (Израиль). Порой взрослый оставляет ребенка в машине, уходя «только на 15 минут», но вот что происходит с ребенком, который заперт в машине.

Первые 5 минут.

Из-за отсутствия движения воздуха нарушается дыхание. Ребенок потеет, давление падает, падает и поступление кислорода в жизненно важные органы.

Первые полчаса.

Из-за нагрева салона и прямых солнечных лучей начинают появляться солнечные ожоги. Появляется спутанность сознания, учащается сердечный ритм, жидкость стремительно теряется организмом, давление падает, нарушается работа мозга.

45 минут.

За это время сосуды в мозге способны расшириться настолько, что произойдет кровоизлияние в мозг. Появляются судороги, снабжение мозга кислородом ухудшается еще больше.

Температура в запертой машине повышается уже за первые 5 минут до +50С, даже если на улице +30. Этого достаточно, чтобы буквально сварить ребенка: при пиковых температурах организм не может самоохладиться и белки в организме сворачиваются и твердеют, как при варке яйца, что поражает все клетки и ткани.

Ребенок в коляске тоже подвержен перегреву, чтобы избежать этого, не нужно оставлять коляску под прямыми лучами. Нельзя ничем накрывать коляску, чтобы не мешать циркуляции воздуха и не повышать температуру вокруг ребенка.