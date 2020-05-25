Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Петербургская аптечная сеть «Озерки» получила предупреждение от антимонопольного ведомства из-за навязывания товара в нагрузку к медицинским маскам. Об этом 25 мая сообщили в управлении ФАС по Санкт-Петербургу.

Маски Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомство пожаловалась петербурженка, которой, по ее словам, в аптеке «Озерки» на Серебристом бульваре, 27, навязали приобретение набора из пяти медицинских масок и антибактериального спрея. Стоимость такой покупки составила 576 рублей.

Так называемый набор в чеке пробит как две позиции: отдельно маски и отдельно антисептик. «Пользуясь отсутствием масок, руководство сети аптек «Озерки» наживается на гражданах своей страны, продавая их только в нагрузку с антибактериальным спреем», — сетует пострадавшая.

В таких действиях аптеки «Озерки», которая принадлежит ООО «Эркафарм Северо-Запад», Санкт-Петербургское УФАС усматривает признаки недобросовестной конкуренции — нарушение ст.14.8. Закона о защите конкуренции.

ООО «Эркафарм Северо-Запад» получило соответствующее предупреждение от антимонопольщиков. Отчитаться о прекращении нарушения аптечная сеть должна до 22 июня.

«Такое поведение аптечной сети в условиях пандемии недопустимо. Мы продолжим контролировать аптеки и в случае обнаружения таких нарушений будем принимать меры антимонопольного реагирования», — подчеркнул руководитель управления Вадим Владимиров.

УФАС каждый день проводит мониторинг цен на маски в городских аптеках. На сегодня они есть в наличии почти везде, цена колеблется от 30 до 50 рублей за штуку.

Добавим, 26 мая в 16:30 состоится очередное заседание комиссии антимонопольного органа по делу, возбужденному в отношении оптовых поставщиков медицинских масок.