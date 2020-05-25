Москва, , 11:50 — REGNUM России необходимо приступить к созданию новой орбитальной станции. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — сказал Рогозин.

По его словам, вопрос о статусе орбитальной станции будет решён в ближайшее время.

Рогозин также рассказал, что Роскосмос и ЦНИИмаш приступают к работе по созданию космоплана.