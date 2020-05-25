Петропавловск-Камчатский, , 12:03 — REGNUM В Камчатском крае 25 мая выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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Всего с начала наблюдений вирусом заразились 658 человек, из них 244 вылечились, восемь человек умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ проводит проверку по факту массового заражения коронавирусом медиков скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Медики сообщили, что на всю столицу региона осталось восемь сотрудников неотложки, включая водителей. Остальные либо заражены коронавирусом и находятся в стационаре, либо отстранены от работы. Оставшиеся восемь сотрудников сообщают, что они также контактные, но продолжают работать с пациентами.