Иваново, , 11:48 — REGNUM 36 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, об этом сообщил 25 мая федеральный оперативный штаб.

Суточный прирост заражённых по сравнению с показателями на 24 мая снизился фактически вдвое — накануне сообщалось о 61 новом носителе коронавируса.

Всего в Ивановской области за период с 19 марта по 25 мая подтверждено 1 тыс. 602 случая заражения коронавирусом. 516 человек выздоровели. 17 пациентов скончались.

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