Дамаск, , 11:46 — REGNUM Российские представители в совместной с Турцией комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа зарегистрировали один случай нарушения перемирия. Об этом 25 мая сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем уточняется, что факт нарушения перемирия был отмечен представителями РФ на территории провинции Идлиб и указывается, что турецкие представители в комиссии за этот же период не отметили нарушений перемирия в Сирии.

При этом также сообщается, что за минувшие сутки Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев акции гуманитарного характера на территории Сирии не проводились.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие сирийской армии ликвидировали группировку террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе операции на юго-западе провинции Ракка.