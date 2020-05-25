Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
225 таких случаев найдено в Екатеринбурге. Также коронавирус обнаружен у жителей Верхнего Дуброво, Берёзовского, Верхней Пышмы, Заречного, Дегтярска, Каменска-Уральского, Кушвы, Первоуральска, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Красноуральска, Полевского, Серова, Пышминского, Среднеуральска, Режа, Новоуральска, Тугулыма и Сысерти.
С начала пандемии на Среднем Урале нашли коронавирус у 3983 человек. 18 пациентов скончались.