Йошкар-Ола, , 11:39 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 25 мая выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1518 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели 1079 жителей республики, трое выписаны в течение суток. 10 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончался один пациент.

ИА REGNUM напоминает, максимальное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в Марий Эл регистрировалось 17 мая — 54 человека. В период с 20 по 23 мая число новых носителей вируса ежедневно варьировалось с 38 до 41 человека.