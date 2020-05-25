Самара, , 11:41 — REGNUM 97 носителей коронавируса выявили за минувшие сутки на территории Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего выявляли в областной столице (44 факта заражения) и в Тольятти (23 случая инфицирования). Кроме этого, выявили коронавирус еще в трех городах и в восьми районах области.

При этом 74 носителя коронавируса выявили при тестировании больных с внебольничной пневмонией, ОРВИ, 16 — при эпидемиологическом расследовании. Вирус также был выявлен и у семи граждан, которые сдали тесты, но не имели никаких клинических проявлений.

Таким образом, на территории этого субъекта выявили 2118 фактов заражения коронавирусной инфекции. 652 человека полностью справились с этим вирусом, а 16 скончались. На учете у врачей на 24 мая стоят 411 граждан. Специалисты провели 134 372 тестов на коронавирус.

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