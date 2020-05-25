Орел, 25 мая 2020, 11:38 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Орловской области за последние сутки, об этом сообщил 25 мая федеральный оперативный штаб.
Вторые сутки число новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом держится на одном уровне — на утро 24 мая сообщалось о 61 случае.
Всего в Орловской области с 24 марта по 25 мая подтверждено 1 тыс. 867 случаев заражения коронавирусом. 845 человек выздоровели. 12 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.