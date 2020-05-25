Красноярск, , 11:37 — REGNUM В Красноярске следствие организовало проверку по информации о нарушении жителями города санитарно-эпидемиологических правил. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями Красноярска режима самоизоляции, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, красноярские массмедиа ранее сообщили о том, что сотрудники одной из сетевых компаний устроили в Красноярске закрытую вечеринку во время действия режима самоизоляции.

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