Нейпьидо, , 11:40 — REGNUM В штате Ракхайн, расположенном в Мьянме, выявили два первых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Носителями инфекции были два человека, которые прибыли в регион из Малайзии. Данный факт вызывает обеспокоенность у сотрудников здравоохранения, так как зараженные могли передать коронавирус другим жителям штата.

«Этот вирус не избирателен. Он никого не пощадит, независимо ни от расы, ни от религии», — отметил в комментарии агентству местный парламентарий Сан Кьяу Хла.

Напомним, в общей сложно количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мьянме составляет 201. От COVID-19 скончались шесть человек.