Магас, , 11:36 — REGNUM В Ингушетии за минувшие сутки скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, два человека. Общее число летальных исходов выросло до 42. Об этом 25 мая сообщает оперативный штаб республики.

За все время с начала эпидемии в Ингушетии выявлено 1823 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. За сутки прирост составил 45 человек. Число выздоровевших достигло 782 пациента. Увеличилось также до 10 621 и количество проводимых тестов на коронавирус.

В стационарах находятся 537 человек. У 287 из них подтверждены положительные тесты на коронавирусную инфекцию. В тяжелом состоянии в реанимации — 37 пациентов, девять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.